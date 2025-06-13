馬志翔開演員培訓課 笑喊絕不無聊讓學員演個夠

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（中央社記者王心妤台北13日電）演戲、執導都獲金馬獎、金鐘獎肯定的馬志翔近日多了老師身分，將與10多名業界人士開設演員培訓課，他保證課程絕不無聊，並會設計各種模擬場景，讓學員實際操作、演個夠。

「演員養成所－表演與試鏡入門班」課程包含基礎表演、肢體與聲音開發、劇本分析，以及履歷製作、試鏡技巧、合約保障等，師資包括電影BIG、「咒」表演指導安德森，還有演員陳雪甄、劇場女王姚坤君等人，金鐘獎女配角得主劉品言也將分享演員經歷。

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馬志翔表示，雖然課程設計嚴謹，但上課絕對不無聊，會多跟學員互動，「上課過程中，能站著就盡量不讓大家坐下，教材乍看之下或許生硬，但我會盡所能在課程體驗設計上活潑一些，並把內容安排得緊湊，感覺就像歷經一場試鏡跟演戲，會設計各種模擬場景讓學員實際操作。」

馬志翔強調，一路以來遇到許多前輩都是毫不保留傾囊相授，他也希望傳承這份表演能量。課程將於6月16日報名截止，8月11日開課。（編輯：張雅淨）1140613