加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
逢甲大學老榕樹倒4傷 1人意識不清送醫
首頁 / 娛樂

彭佳慧自首小巨蛋開唱不穩 笑喊想從升降台往下跳

2025/6/13 17:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北13日電）金曲歌后彭佳慧今天帶著新專輯「完整的大人」出席hito大台柱記者會。她笑說，上週在台北小巨蛋開唱時，唱到第一句聲音就不穩，一度想從升降台跳下去，幸好很快恢復正常。

彭佳慧上週已完成4度攻蛋的里程碑，她受訪表示，其實沒特別記得次數，因為每次在台北小巨蛋開唱都跟第一次開唱一樣緊張，事前排好歌單後，每天都在連續播放，想累積更多身體記憶。

當天演唱會結束，彭佳慧就收到男友準備的花束。她笑說，之前忙著準備新專輯和演唱會，壓力大影響心情，男友也不敢接近她。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彭佳慧還透露，上週在台北小巨蛋的演唱會，第一首歌要站在3樓高的升降台開唱，唱到「總有一首歌會提醒我愛你」第一句時聲音狀況不穩，連自己都被嚇到，一度想從升降台跳下去。

明年將迎來出道30年，彭佳慧表示，一定會「幹大事」，希望有新的挑戰，也樂見演唱會能移師高雄巨蛋舉辦。（編輯：張雅淨）1140613

彭佳慧
游鴻明當彭佳慧演唱會嘉賓 笑稱介入對方家庭很深彭佳慧自豪駕駛技術穩健 洗澡時獲新歌靈感
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：