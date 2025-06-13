彭佳慧自首小巨蛋開唱不穩 笑喊想從升降台往下跳

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（中央社記者王心妤台北13日電）金曲歌后彭佳慧今天帶著新專輯「完整的大人」出席hito大台柱記者會。她笑說，上週在台北小巨蛋開唱時，唱到第一句聲音就不穩，一度想從升降台跳下去，幸好很快恢復正常。

彭佳慧上週已完成4度攻蛋的里程碑，她受訪表示，其實沒特別記得次數，因為每次在台北小巨蛋開唱都跟第一次開唱一樣緊張，事前排好歌單後，每天都在連續播放，想累積更多身體記憶。

當天演唱會結束，彭佳慧就收到男友準備的花束。她笑說，之前忙著準備新專輯和演唱會，壓力大影響心情，男友也不敢接近她。

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彭佳慧還透露，上週在台北小巨蛋的演唱會，第一首歌要站在3樓高的升降台開唱，唱到「總有一首歌會提醒我愛你」第一句時聲音狀況不穩，連自己都被嚇到，一度想從升降台跳下去。

明年將迎來出道30年，彭佳慧表示，一定會「幹大事」，希望有新的挑戰，也樂見演唱會能移師高雄巨蛋舉辦。（編輯：張雅淨）1140613