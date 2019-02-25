蔬果新南向 貿協分進合擊建立銷售平台

（中央社記者黃自強新加坡25日專電）台灣赴海外市場推銷蔬果，新加坡是重要進入東協的樞紐市場。根據新加坡台貿中心統計，貿協近兩年來分進合擊，透過不同超市連續舉辦蔬果節與食品節，建立固定銷售平台。

台貿中心除協助台星企業貿易投資外，從2017年起也協助推銷台灣優質蔬果，讓星國超市也販售台灣蔬果。

台貿中心主任張碧容表示，貿協分別於2017年、2018年連續舉辦台灣蔬果節與台灣食品節，分別在職總平價超市（NTUC FairPrice）與昇菘超市（Sheng Siong）、百美超市與Mahota超市、高島屋（Takashimaya）百貨販售多樣的台灣蔬果與食品。

張碧容指出，台灣蔬果這兩年來在星國各大不同超市上架銷售，有多達60個超市分店的銷售通路。

她表示，台貿中心今年初也協助農委會進口雲林初秋與翠綠甜心高麗菜近6000顆，深入星國有43家分店的鄰里社區Haomart超市上架銷售。

外貿協會副董事長莊碩漢最近相繼出訪新加坡、緬甸、柬埔寨與寮國，了解台灣赴東南亞市場推銷蔬果情形。

根據貿協資料，台灣農產品外銷2018年成長11.7%，創下22年以來的歷史新高。農產品對中國出口成長28%、對香港成長15%、對日本成長6%、對南韓成長9%、對東協國家成長達11%。

在水果外銷部分，2018年水果出口總值達1億3475萬美元（約新台幣41億5500萬元），成長率30%，其中，鳳梨成長16%、釋迦成長87%、香蕉成長37%、番石榴成長10%、蜜棗成長62%、柑橘成長103%、柚子成長32%。（編輯：陳惠珍）1080225