更多編輯台推薦新聞：
摩洛哥柔道大獎賽 連珍羚57公斤級封后
運動

摩洛哥柔道大獎賽 連珍羚57公斤級封后

小飛魚獲邀波蘭演出 期待將蘭嶼之美帶到地球彼端
文化

小飛魚獲邀波蘭演出 期待將蘭嶼之美帶到地球彼端

世界女子拳擊排名 陳念琴拿下69公斤級第一
運動

世界女子拳擊排名 陳念琴拿下69公斤級第一

林書豪寫加盟後單場得分新高 助暴龍搶到季後賽門票
運動

林書豪寫加盟後單場得分新高 助暴龍搶到季後賽門票

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國女子足球隊控足協性別歧視 小威廉絲聲援

最新更新：2019/03/09 20:39
美國國家女子足球隊控告美國足球協會在薪酬和相關條件有性別歧視，女網選手小威廉絲8日發聲力挺。（圖取自facebook.com/SerenaWilliams）
美國國家女子足球隊控告美國足球協會在薪酬和相關條件有性別歧視，女網選手小威廉絲8日發聲力挺。（圖取自facebook.com/SerenaWilliams）

（中央社加州印地安泉8日綜合外電報導）針對美國國家女子足球隊控告美國足球協會在薪酬和相關條件有性別歧視一案，小威廉絲等知名現役和退役女網選手今天紛紛發聲力挺。

路透社報導，美國國家女子足球隊在國際婦女節當天向洛杉磯聯邦法院提告，全體28名隊員都列名原告。

小威廉絲（Serena Williams）表示，網壇先鋒於1970年代起身爭取男女同酬，此時或許就是足球界出面爭取權利的時候。

擁有23座大滿貫賽單打金盃的小威廉絲，在印地安泉網賽（BNP Paribas Open）第2輪獲勝後告訴記者：「不同酬很荒謬。這是一場戰役，一場戰鬥。」

她說：「我認為到了某個時刻，每種運動都必須有那些先鋒，或許現在就是足球界（挺身而出）的時候。」

「我現在打球就是因為其他人曾挺身而出，所以她們現在做的事讓女子足球的未來充滿希望。」

最知名的網壇先鋒金恩夫人（Bille Jean King）也聲援力挺。

擁有12座大滿貫單打冠軍、現年75歲的金恩夫人在推特（Twitter）推文說：「沒有比在國際婦女節這天提出這起訴訟更適合的日子。」

「體壇是社會的縮影。發生在美國國家女子足球隊的事也出現在職場上。該是給予這些選手應得平等（權利）的時候。」

在金恩夫人和她的盟友努力下，2007年溫布頓網球賽才跟上其他大滿貫賽事腳步，給予男女選手相同獎金。（譯者：葉俐緯/核稿：劉淑琴）1080309

地機族