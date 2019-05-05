搭乘波音737 MAX 巴菲特：一秒都不會猶豫

（中央社奧瑪哈4日綜合外電報導）波音737 MAX系列客機在5個月內發生兩起致命空難，引發安全疑慮，各國紛紛宣布停飛。不過，美國億萬富翁巴菲特今天說，如要搭乘波音737 MAX飛機，他不會多做猶豫。

波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）在奧瑪哈舉行年度股東大會。巴菲特（Warren Buffett）在場外回答法新社記者提問表示：「如要搭乘波音737 MAX飛機，我連一秒鐘都不會猶豫。」

儘管這位全世界第3大富豪投資許多航空公司，他手上並沒有波音的股份。

巴菲特擁有多家聲名卓著美國公司的股份，從可口可樂到摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛集團（Goldman Sachs），再到蘋果公司和最近投資的亞馬遜（Amazon）。

巴菲特是在回答有關波音737 MAX兩起空難導致近350人喪生，對波音信譽構成損害的問題時，作上述表示。

儘管巴菲特期勉波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）應將安全永遠擺第一，但他也說，現今的飛機性能最為安全，過去從沒像現在這麼安全。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1080505