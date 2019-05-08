美國制裁伊朗 促印度中國在能源採購合作

（中央社記者康世人新德里8日專電）美國對伊朗實施制裁，根據統計，印度今年4月平均每日從伊朗進口石油與去年同期相較下滑57%；因應伊朗石油供應中斷的衝擊，印度與中國正探討採購石油天然氣的合作。

美國去年11月對伊朗及向伊朗購買石油的國家實施制裁，但給予印度等8個國家6個月的豁免期，允許這些國家在這6個月間仍可從伊朗進口石油。

根據路透引述油輪到岸統計資料，印度今年4月平均每日從伊朗進口27萬7600桶石油，比去年同期下滑57%，也比上個月減少31.5%。印度向伊朗購買石油的數量，僅次於中國向伊朗購買的量。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述一名不願具名的印度官員表示，伊朗對印度和中國的能源安全非常重要，因為伊朗是印度與中國主要的石油供應國；由於美國的制裁導致伊朗石油供應中斷，對印中兩國產生巨大的戰略和經濟成本。

消息人士透露，儘管印中在反恐和邊界上有所分歧，但雙邊正探討在石油與天然氣採購問題上合作。

消息人士指出，中國國家能源局副局長李凡榮3月曾訪問新德里，與印度石油與天然氣部次長庫締（MM Kutty）會面討論石油天然氣合作之後，中印成立石油天然氣聯合工作小組，討論在石油、天然氣等能源採購上的合作，以擁有更大的議價權，這也是中印首度在能源合作出現制度化安排。

多位官員說，印中可在石油輸出國家組織（OPEC）向亞洲國家收取過高油價的「亞洲溢價」（Asian premium）問題，及美國制裁導致伊朗石油供應中斷所帶來衝擊等議題上進行合作。

事實上，庫締去年10月訪問中國時，印中已經在探討能源上的合作，但隨著美國4月宣布結束對伊朗進口石油國家的豁免後，雙方在此議題的合作開始增加。

印度與中國在能源議題上展開合作後，印度也考慮讓日本、韓國加入，以形成更大的石油買方集團，擁有更大的議價空間。（編輯：陳永昌）1080508