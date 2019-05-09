美揚言加關稅 中國：被承諾了很多

（中央社記者翟思嘉上海9日電）針對美國揚言加徵關稅，中國商務部發言人高峰今天表示，「最近各種管道傳出消息很多，美方也貼了不少標籤，中方也『被承諾』了很多」，具體反制措施歡迎關注商務部網站。

商務部發言人高峰今天在記者會先主動通報4條訊息，包括中國經濟運行情況與數據、第一季全國網路零售市場情況、中國與哈薩克舉行地方合作論壇、世貿組織小型部長會議等。

他在會上強調，中國外貿總體「穩中有進，發展勢頭沒有改變」。

不過，幾乎所有媒體都關注中美貿易爭端進度。高峰在回應提問時表示，希望美方與中方相向而行，通過對話而不是單邊措施解決問題，在相互尊重平等相待的基礎上，達成互利雙贏的協議。

他還說：「同時中方已經做好充分準備，有決心有能力維護自身合法權益。」但沒有正面回答，中國是否有具體反制措施的追問。

高峰表示，昨天商務部已經發布聲明稱，升級貿易摩擦不符合兩國人民和世界人民利益，中方對此深表遺憾，如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。

第2次被詢及具體反制措施時，高峰說，「最近各種管道傳出消息很多，美方也貼了不少標籤，中方也『被承諾』了很多」。

他表示，中方1年多來推動談判的誠意與善意有目共睹，談判本身就是交換意見、解決問題、達成共識的過程，雙方有不同觀點是正常的。對第11輪中美貿易高級磋商具體情況，若有進一步信息會及時發布。「關於你提到的反制措施，如果有進一步情況歡迎關注網站」。（編輯：林克倫）1080509