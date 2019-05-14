新加坡確診罕見猴痘病毒 印尼提高警覺

（中央社記者石秀娟雅加達14日專電）新加坡上週通報首起罕見的猴痘病毒案例，鄰近的印尼昨天發出旅遊警示，呼籲前往星國的旅客多注意，也將加強機場防疫措施，體溫超過攝氏38.5度的民眾須接受檢查。

英文報「雅加達環球報」（Jakrata Globe）今天報導，印尼外交部發布旅遊警示訊息，建議在中非、西非旅遊的國民應維持良好的衛生習慣，避免接觸受感染的動物或屍體，也不要吃猴子、蜥蜴、鱷魚和蛇等野生動物。

新加坡9日確認，一名4月28日入境的奈及利亞籍男子經診斷感染猴痘（monkeypox）病毒。這名男子在奈及利亞參加婚禮時食用野生動物的肉，可能是經由此途徑感染。

報導說，猴痘潛伏期約5天至21天，患者會出現發燒、劇烈頭痛、淋巴結腫大、背痛、肌肉痛、虛弱等徵狀，臉部會出現紅疹，並擴散到其他部位，紅疹會變成水泡，再化成膿，大約3週才會消失，死亡率低於10%。

報導提到，猴痘的主要宿主是老鼠等嚙齒動物，主要傳染媒介是食用感染的動物肉類，很少經由人與人接觸傳染。

新加坡是印尼第2大的外國旅客來源地，印尼民眾也常造訪新加坡，印尼將在機場加強對旅客的體溫檢測等檢疫，預防可能帶有病毒的旅客入境。

根據世界衛生組織（WHO）的資訊，猴痘間歇性發生在非洲中、西部的赤道雨林。自1970年起有10個非洲國家曾有感染案例，包括剛果民主共和國、剛果共和國、喀麥隆、中非共和國、奈及利亞、象牙海岸、賴比瑞亞、獅子山、加彭以及南蘇丹。奈及利亞在2017年再度爆發猴痘，是間隔40年後的大規模疫情。印尼至今尚未出現猴痘病例。（編輯：周永捷）1080514