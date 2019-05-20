越南非洲豬瘟肆虐34省市 撲殺150萬頭豬

（中央社河內20日電）越南農業部門表示，非洲豬瘟疫情續擴大蔓延，全越南共有34個省市淪為疫區，已撲殺約150萬頭豬。面對疫情升溫情況，越南總理阮春福昨天視察河內市養豬場，要求相關單位加強防疫。

快訊新聞網站引述越南農業與農村發展部消息報導，截至目前為止，非洲豬瘟疫情已在越南34個省市肆虐（越南全國共有63個省市），撲殺約150萬頭豬隻，占全國豬隻總數的5%。

越南農業與農村發展部部長阮春強（Nguyen Xuan Cuong）表示，非洲豬瘟疫情於去年8月在中國爆發，越南雖然早已採取防疫工作，但疫情仍然傳入越南境內，且不斷擴大蔓延，越南與世界各國養殖業從未面臨這樣危險的疫情。

阮春強表示，如果不做好防疫工作，疫情可能會擴大到全國所有省市；目前，除了小規模養豬農戶外，規模較大的養豬場也已受到影響，「情況非常複雜」。

面對非洲豬瘟疫情升溫情況，阮春福昨天前往河內市東英縣（Dong Anh）視察農戶養豬情況與當地獸醫單位防疫工作。

阮春福引述聯合國糧農組織（FAO）表示，非洲豬瘟疫情可能長期、大範圍持續下去，要求整個政治體系以「與敵人打仗的精神」因應疫情，應主動與積極採取嚴格控制疫情等措施，主管單位官員必須對當地疫情負起責任。（編輯：馮昭）1080520