反制華為被列黑名單 中國設不可靠實體清單

（中央社記者翟思嘉上海31日電）反制美國禁止企業對華為出售部分產品，中國今天稱將建立「不可靠實體清單」，將列入對中國產業、國安造成損害或威脅的外國法人、其他組織或個人。具體措施近期公布。

美國商務部日前表示，將把中國通訊設備商華為和70家附屬事業列入所謂的「實體清單」（Entity List）。禁止華為在未經政府許可下，向美國企業取得零組件和技術。目前仍在90天豁免期內。

作為反制，中國商務部新聞發言人高峰今天在新聞發布會表示，中國將建立不可靠實體清單，對不遵守市場規則，背離契約精神，出於非商業對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業組織或個人，將列入不可靠實體清單。具體措施將於近期公布。

高峰說，一些外國實體出於非商業目的，違背正常的市場規則和契約精神，對中國企業採取封鎖斷供和其他歧視性措施，損害中國企業的正當權益，危害中國國家安全和利益，也給全球產業鏈、供應鏈安全帶來威脅，對全球經濟造成負面的衝擊，對相關企業和消費者的利益造成損害。

高峰稱，為維護國際經貿規則和多邊貿易體制，反對單邊主義和貿易保護主義，維護中國國家安全、社會公共利益和企業的合法權益，中國正決定建立不可靠實體清單制度。對於列入不可靠實體清單的外國法人、其他組織或個人，將採取必要措施。（編輯：林克倫）1080531