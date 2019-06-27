加徵關稅致產業鏈轉移 中國：商業上不可行

（中央社台北27日電）針對美國日前舉辦3000億美元商品加徵關稅聽證會，中國商務部發言人高峰今天表示，有超過9成美企代表反對加稅，且中國在產業鏈方面具備明顯優勢，轉移出中國在商業上並不可行。

美國貿易代表署（U.S.Trade Representative）於6月17至21日、24至25日，在華盛頓就擬對中國約3000億美元商品加徵關稅舉行聽證會；據美媒報導，有超過9成的企業代表反對加徵關稅。

高峰今天在例行記者會回應說，此次聽證會共有來自機電、紡織、服裝鞋帽、玩具、運動裝備、鋼鋁、化工、五金、食品、醫藥、遊戲軟體等多個行業的314名代表發言；其中，303名代表反對加徵關稅，占比達到96%。

他指出，美國業界普遍認為，加徵關稅將損害美國的就業和經濟，直接衝擊美國消費者；美國商會提交的文件也顯示，加徵關稅有可能在未來10年，讓美國經濟損失達1兆美元。

高峰引述美國零售聯合會的研究報告說，加徵關稅會讓美國消費者一年要多花費44億美元購買服裝，多花費25億美元購買鞋類，多花費37億美元購買玩具，多花費16億美元購買家庭用品；且大多數的行業協會和企業稱，中國的供應鏈優勢無法替代。

他強調，中國產業鏈上下游完整、基礎設施完善、勞動力充足且訓練有素，能夠以較低價格提供高品質產品，並且能以足夠的產量滿足美國市場需求，「短期內，中國的產能無法被美國或者其他第三方替代」。

高峰指出，中國在產業鏈方面具備的明顯優勢，將產業鏈轉移出中國「在商業上並不可行」。此外，不少美國企業與中國企業在長期合作中，已經形成緊密的訂製關係，重新布局供應鏈，將面臨產品認證時間長、產品品質存在風險等困境。

高峰重申，此都充分證明，合作是中美雙方唯一正確的選擇。希望美方能夠充分聽取業界的普遍呼聲，摒棄錯誤作法，通過平等對話與合作解決存在的問題，這符合兩國人民和世界人民的利益。

至於美國總統川普若執意對3000億美元產品加徵關稅，中方會如何應對？對此，高峰表示，「假設的情況，目前我無法進行評論」；至於關稅，中方的態度十分明確，中方一貫反對單邊加徵關稅的貿易霸凌作法。（編輯：林克倫/周慧盈）1080627