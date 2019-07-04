防貿易戰長期化 惠普戴爾部分生產擬遷出中國

（中央社台北4日電）日經中文網今天報導，全球大廠對中美貿易戰長期化紛紛提高警惕，調整中國生產線的趨勢正在擴大，其中惠普和戴爾等美國個人電腦開始討論將筆記型電腦生產線遷出中國，比例最高達到3成。

報導引述熟知惠普（HP）和戴爾（Dell）供應鏈的多名相關人士透露，兩家企業已開始討論將位於江蘇省、上海市和重慶市等地的筆記型電腦代工生產線轉移出中國大陸。

轉出比例約2到3成，相當於對美國出口的數量。

轉出的候補地點據稱是越南、菲律賓、印尼和台灣，目前已開始在各地的代工廠商生產據點進行試產。

消息人士告訴日經新聞，惠普預計最快在本月至9月開始轉移生產；戴爾在越南、菲律賓和台灣的生產據點則已開始進行小規模試產，正式量產的時間未定。

美國總統川普和中國國家主席習近平日前針對重啟貿易磋商達成共識，美國政府決定暫緩啟動對中國加徵關稅的第4輪制裁。

儘管如此，仍有國際大廠認為中美貿易摩擦可能走向長期化，因此希望可以分散生產據點。

據中國工業和信息化部的數據，90%的全球個人電腦在中國生產，加上智慧型手機在內的各項電子產品，創造了千萬人的就業規模。

報導援引美國調查公司IDC表示，惠普在全球個人電腦供應上排名第一，戴爾排第3位，市占率合計達到40%，兩家企業調整生產據點對中國造成的影響不容小覷。（編輯：周慧盈/邱國強）1080704