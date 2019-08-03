高碩泰道奇開球 談台美關係沒有最好只有更好

中華民國駐美國代表高碩泰（圖）2日在洛杉磯道奇球場開球，他談到台美關係說：「沒有最好，只有更好」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年8月3日

（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）駐美代表高碩泰今天站上洛杉磯道奇球場，為美國職棒大聯盟MLB的比賽開球，他受訪時說：「台美關係沒有最好，只有更好。」

道奇隊是目前美國棒壇戰績第一的隊伍，球場容量5萬6000個座位也是全大聯盟第一，今天在主場迎戰來訪的聖地牙哥教士隊比賽，是高碩泰第一次在道奇球場開球。

高碩泰過去曾為紅襪、白襪、響尾蛇等多支球隊開球，他受訪時說，每個球場有不一樣的氣氛，唯一相同的是他上場投球前都是抱著緊張又興奮的心情。

駐洛杉磯經濟文化辦事處長朱文祥、行政院政務顧問兼洛杉磯台美商會榮譽會長楊信、洛杉磯台美商會會長陳慶恩陪同高碩泰站在大聯盟球場上，接受大會司儀的介紹。

道奇主場司儀以「台灣駐美國代表高碩泰大使」介紹時，高碩泰身穿道奇16號球衣站上投手丘，投出今天比賽的第一球，下場時滿臉笑容，向看台上數百名台灣僑胞揮手。

道奇與台灣淵源深厚，導演李安、高爾夫選手曾雅妮、前總統夫人周美青都曾在這個球場開球，高碩泰則是少數從美國首府華盛頓飛來洛杉磯開球的外國使節。

高碩泰受訪時，談到目前台美關係是「最令人欣慰的狀態，反映在總統蔡英文最近一次過境紐約、丹佛，不光是安全、舒適、便利、尊嚴，而且高規格的禮遇」。

觀眾席上400名台灣僑胞今天一同觀賞比賽，慶祝這個「哈囉，台灣」之夜，高碩泰也感謝僑胞力挺台灣。

高碩泰說：「熱心的僑界朋友，好幾百位鄉親、僑胞共襄盛舉，大家奉公守法、回饋社區，每個人都是台美友好關係的重要推手，傑出卓越贏得本地民眾的肯定，發出台灣之聲，都是台灣的驕傲。」

高碩泰說，藉這次開球的機會，傳遞一個重要訊息，那就是「台美關係沒有最好，只有更好」。

高碩泰開完球之後，與僑胞一同觀賽，正好見證了主場招牌球星貝林格（Cody Bellinger）生涯第100支全壘打里程碑，以及新秀投手梅伊（Dustin May）的生涯第一場大聯盟比賽。（編輯：陳永昌）1080802

中華民國駐美國代表高碩泰2日為美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊開球，數百名僑胞帶著「哈囉台灣」的帽子力挺。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年8月3日