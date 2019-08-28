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印度4到6月 可能出現5年來最緩慢單季成長

最新更新：2019/08/28 01:24

（中央社記者康世人新德里27日專電）根據路透社今天公布的經濟學家調查報告，由於投資疲軟和需求低迷，印度的經濟可能在4到6月出現5年多來最緩慢的單季成長。

路透社公布對65位經濟學家的調查顯示，印度4到6月的單季經濟表現比去年同期成長5.7%，這比上一季的5.8%成長率放緩。在接受調查的經濟學家中，有約40%的經濟學家預測4到6月經濟成長率在5.6%或更低。

印度官方的國內生產毛額（GDP）數據，預計在30日公布。

今日印度（India Today）報導，澳盛（ANZ）銀行經濟學家沈恩（Rini Sen）說，印度從去年7到9月這一季開始的經濟放緩，可能還會持續下去。

他指出，包括消費與投資等指標都持續減弱，最突出的指標是汽車銷售、耐用消費品、水泥和鋼鐵生產的疲軟。

印度經濟持續放緩，包括受到銀行壞帳太多導致銀根緊縮，市場流動性不足，民間投資不振，而印度經濟內需火車頭的汽車銷售，也因印度政府的環保與電動汽車政策，導致廠商生產和消費者買氣因不確定性出現觀望，而嚴重萎縮；由於經濟不佳導致薪水縮水及失業率達到45年來新高，也導致印度民間消費力疲軟。

此外，中美貿易戰的升級，也再次嚴重打擊印度的需求與商業信心。

印度官方智庫Niti Aayog副主席庫瑪（Rajiv Kumar）最近坦承，印度目前的經濟放緩是獨立70年以來前所未有的，並呼籲政府對特定行業採取干預措施。

印度首席經濟顧問蘇布拉瑪寧（K Subramanian）不同意庫瑪主張對特定行業採取干預措施，但主張對土地與勞動力市場進行結構改革，他並未否認印度經濟正面臨嚴重的放緩問題。

印度國大黨資深經濟學家查克拉瓦蒂（Praveen Chakravarty）在英國廣播公司（BBC）投書說，從2016年廢鈔導致印度市面85%的流通貨幣消失，摧毀供應鏈並影響農業、建築業和製造業，到2017年實施商品與服務稅（GST）的不順利，對印度經濟產生巨大衝擊，加上低油價的逆轉，對印度經濟造成最後打擊，導致數百萬印度人失去工作，又反過來影響消費，使經濟急劇放緩，政府稅收也遠遠低於預期。

他的文章指出，總而言之，印度的經濟情勢不太樂觀。（編輯：陳政一）1080828

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