民主剛果伊波拉確診病例逾3000 死者破2000

（中央社剛果民主共和國果瑪30日綜合外電報導）今天公布的政府數據顯示，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部爆發伊波拉（Ebola）疫情一年來，死亡人數已達2000人，確診病例超過3000起。

路透社報導，剛果民主共和國去年8月正式宣告爆發這種出血性病毒疫情，這是歷來死亡人數第2多的伊波拉疫情。死亡最慘重的疫情2013年至2016年發生在西非，當時奪走超過1萬1300條人命。

民主剛果今天公布的政府數據顯示，伊波拉確診病例為3004起，死亡人數達2006人。

世界衛生組織（WHO）7月宣告，剛果民主共和國伊波拉疫情擴散到大城果瑪市（Goma），散播威脅增加，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。PHEIC是只在最嚴重疫情出現時才會使用的罕見名稱。

儘管開發出一款有效疫苗和相關療法，衛生工作者仍在努力控制民主剛果東部偏遠和衝突肆虐區域伊波拉疫情的散播。相關攻擊造成當地民眾身心受創，讓外界和部分有關當局憂心。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）發聲明表示：「為了進行相關治療，民眾需要相信他們（衛生工作者）和醫護人員。這需要時間、資源和大量努力。」

這是民主剛果第10次爆發伊波拉疫情，但本次是首度發生在人口稠密、樹木叢生山坡省分北基伍省（North Kivu）和伊圖里省（Ituri）。當地民兵為首的暴力和種族殺戮事件，數十年來破壞某些區域安全。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1080830