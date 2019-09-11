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新聞專題
日韓貿易戰
日韓關係因為前徵用工等爭議持續惡化，日本政府7月強化對南韓的關鍵半導體原料出口管制，南韓也有意向WTO提訴反制，外界視為兩國建交以來的最低潮。（圖取自維基共享資源）
日韓貿易戰
新聞專題
日韓貿易戰1/24

日本限制關鍵原料出口 南韓向WTO申訴

最新更新：2019/09/11 13:07

（中央社首爾11日綜合外電報導）南韓今天表示，日本「出於政治動機」嚴格管制3種關鍵原料出口，南韓將對世界貿易組織（World Trade Organisation）提出申訴。

日本7月初擴大3項攸關記憶晶片與高規格螢幕製造的化學物出口限制，導致首爾與東京深陷貿易與外交齟齬。記憶晶片與高規格螢幕是三星（Samsung）與樂金（LG）等南韓企業的重要產品。

日本是在南韓法院裁定日企須賠償第二次世界大戰期間的徵用工之後，實施出口限制。

之後日韓兩國紛爭不息，不僅互把對方從貿易「白名單」之中移除，南韓也宣布終止「韓日軍事情報保護協定」。

南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee）今天在記者會上表示：「日本是因最高法院對強徵工的裁決，出於政治動機，才限制3項商品的出口。」

「鎖定南韓…違反世貿組織禁止歧視措施的原則。」

俞明希說，由於南韓是記憶晶片與螢幕的主要供應商，這樣的限制對全球經濟帶來「重大的不確定性」。

俞明希說，南韓會在世貿組織申請雙邊諮商，作為解決此事的第一步。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1080911

地機族
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