日本8月出口南韓 啤酒銳減氟化氫歸零

（中央社東京27日綜合外電報導）日韓關係惡化，日本7月強化3項半導體關鍵原料出口南韓，造成日本業者8月出口氟化氫到南韓的數量，從每月至少2000多噸「歸零」；日本啤酒出口南韓總量也較上月銳減逾9成。

日本政府經濟產業省7月1日宣布，強化管制含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體（氟化氫）3項關鍵電子原料出口南韓，並於7月4日正式上路。

日本讀賣新聞報導，日本財務省今天公布8月品項別的貿易統計，用來清洗半導體的氟化氫出口到南韓的數量為零，主因可能是日本政府7月強化管制包括氟化氫等3關鍵原料出口南韓所致。

日本業者過去每個月通常出口2600噸到3500噸不等的氟化氫給南韓業者，但今年7月的出口量銳減到479噸，較6月減幅高達83.7%，而8月甚至來到零出口。

至於氟化氫外的另兩個關鍵原料出口量，由於在貿易統計橫跨多個項目，財務省表示無法正確統計。

另一方面，日本8月銷往南韓的啤酒，也比上個月銳減92.5%，應是受到南韓國內發起拒買日貨運動的影響。

日本放送協會（NHK）報導，去年8月氟化氫出口到南韓的總量約3378公噸，金額約7億4000多萬日圓，但日本今年7月強化出口管制後，可能因此讓8月氟化氫出口量與金額「歸零」。

日本啤酒今年7月銷往南韓的金額約6億3943萬日圓，8月大幅減少92%、金額銳減到5009萬日圓；日本清酒出口額也減少34%。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1080927