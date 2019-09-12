肺病例驟增防青少年上癮 川普擬禁加味電子菸

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國與電子菸有關的死亡病例銳增，川普政府今天宣布，近期將宣布禁用加味電子菸產品，以遏阻年輕人吸食電子菸的潮流。

法新社報導，如果青少年改吸菸草口味電子菸，禁令可能擴大到全面禁用電子菸。在輔助吸菸者戒菸上，加味電子菸接受度較高。

美國總統川普在白宮向記者表示，美國發生與電子菸有關的嚴重肺病病例，目前釀成6人死亡與數百人患病，他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）身為一名青春期兒子的父母都很擔憂。

他說：「我們都看到這類新聞，很多人都看到了，有人因為吸電子菸而死亡。」川普也誓言採取行動。

川普發表談話時，美國食品暨藥物管理局（FDA）代理局長夏普里斯（Ned Sharpless）也在場，美國衛生及公共服務部長艾薩（Alex Azar）回答關於擬議宣布的禁令時間表時說，將在未來幾週公布規範。

艾薩說，新的指導方針宣布後，「生效日可能會延後約30天」。他說：「現階段，除了菸草口味，所有加味電子菸將必須從市場下架。」

美國衛生及公共服務部在新聞稿中說，非菸草口味電子菸是因為吸引年輕人吸食而遭到鎖定，今年初步數據顯示，有超過1/4的高中生過去30天曾吸電子菸，絕大多數是吸食水果、薄荷醇或薄荷口味。

菸草口味電子菸起初雖不會遭到禁用，但製造商明年5月前仍須申請FDA批准，才能持續販售。

不過，艾薩也在推特寫道：「如果資料顯示小孩改吸菸草口味電子菸，我們會採取必要行動，因應年輕人持續使用的現象。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1080912