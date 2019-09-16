南韓消費者抵制日本啤酒 8月進口額慘跌97%

（中央社首爾16日綜合外電報導）南韓貿易相關數據今天顯示，由於首爾和東京當局發生激烈貿易和歷史爭端，南韓上個月進口日本啤酒數量幾乎跌至零，原因是受到消費者抵制。

法新社報導，南韓貿易統計振興研究所（Korea Trade Statistics Promotion Institute, KTSPI）數據顯示，日本企業8月向南韓出口價值22萬3000美元的啤酒，較去年同期的757萬美元暴跌97%。

南韓和日本發生貿易爭端前，根據KTSPI數據，日本啤酒一直以來都是南韓人除了國產啤酒以外的最愛，自2010年以來，日本啤酒進口額一直位居冠軍寶座。而這兩個美國盟友目前處於緊張關係，引起外界擔憂。

一名KTSPI幹部告訴法新社：「日本上個月排名跌至13名。」這名幹部並說，中國、荷蘭和比利時的啤酒如今在南韓進口市場占比最高。

日本7月初對南韓晶片製造業3項關鍵電子原料加強出口管制，像是南韓科技公司三星電子（Samsung Electronics）因而受到影響，導致首爾與東京陷入貿易與外交齟齬。（譯者：葉俐緯/核稿：劉學源）1080916

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