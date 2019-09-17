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沙國石油設施遇襲 分析家：巴西可望從中受惠

最新更新：2019/09/17 08:43

（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）沙烏地阿拉伯石油設施遭到襲擊，產業分析家指出，此一事件提醒人們中東地區石油設施的脆弱性，國際間區域風險意識升高，巴西可望從中受益。

巴西環球新聞（GloboNews）評論家波傑斯（Joao Borges）說，無人機襲擊的有效性和破壞力，提醒人們警惕整個中東地區石油設施的脆弱性。而中東地區集結世界上大多數主要石油生產國和出口國，政治局勢緊張，衝突勢將爭持續發生。

他說，如果沒法扭轉石油價格上漲的情況，在歐洲和美國的經濟衰退外，將形成影響世界經濟的另一個複雜因素。

巴西國家石油局（ANP）局長歐多尼（Decio Odone）分析，從石油工業的角度來看，巴西可能成為中東混亂局面加劇的主要受益者；沙烏地阿拉伯石油設施遭到襲擊，提高國際間對該區域的風險意識。

這意味著大型石油公司和嚴重依賴石油進口的國家作出更大的承諾，將直接投資轉向具有良好監管環境的政治穩定地區。

波傑斯指出，在拉丁美洲，擁有全球最大石油儲量的委內瑞拉，正面臨深刻的政治、經濟和社會危機。石油產量已經減半，而委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）也被查維斯的21世紀社會主義給毀了。

在墨西哥，羅培茲歐布拉多（Lopez Obrador）政府選擇強化國營模式，墨西哥石油公司（Pemex）必須依賴數億美元的集資來推動業務。

至於在瓦卡莫爾塔地區（Vaca Muerta）顯示出巨大生產潛力的阿根廷，可能因貝隆主義（美洲本土化的社會主義）重返政權，而喪失吸引力。

波傑斯指出，巴西是石油和天然氣領域的新興大國，已經計畫的投資將確保2030年產量達到750萬桶。屆時，巴西應可達到世界第四大產油國的地位，僅次於美國、俄羅斯和沙烏地阿拉伯。（編輯：高照芬）1080917

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