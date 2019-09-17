沙國油廠遇襲 紐約油價飆近15%創10年最大漲幅

（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊，國際油價在市場憂慮氣氛中飆漲。紐約油價今天大漲近15%，創逾10年來最大單日漲幅，但全球原油供給充裕，稍微抑制這波油價漲勢。

紐約商品交易所（NYMEX）西德州中級原油（WTI）期貨價格猛漲8.05美元，每桶收在62.9美元，漲幅14.7%為2008年12月以來最大，但與盤初飆漲近20%相比，漲勢略為緩和。中東情勢為全球油市投下震撼彈，促使美國油價站上5月以來最高點。

倫敦交易的布倫特原油期貨價格同步飆漲，終場上漲8.8美元，每桶收在69.02美元。交易爆巨量之餘，布倫特油價以14.6%創至少自1988年以來最大單日漲幅，漲勢比1990年代初期波灣戰爭時更猛。

國際油價飆漲之際，美股表現略顯低迷。道瓊工業指數終場下挫142.7點，跌幅0.52%，收在27076.82點；標準普爾500指數下跌0.31%，11大類股有9個收黑，能源股表現一枝獨秀，漲幅達3.3%。

華爾街日報報導，道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，上次美國原油期貨價格飆漲10%以上、美股3大指數同步走低出現在2009年2月19日，當時金融海嘯仍在席捲全球。

沙烏地阿拉伯為全球最大原油出口國，產油設施受攻擊促使國際油價出現30年來罕見漲勢，但部分分析師指出，從遇襲規模觀察，油價這波漲勢還不到太誇張的地步。

根據國際能源總署（IEA），14日的攻擊事件使沙烏地阿拉伯每日產油折損570萬桶，相當於全球每日消耗量近6%。供油憂慮導致布倫特油價盤中一度暴漲近20%，但市場人士隨後意識到國際原油庫存充裕，可在沙國供油問題拉長時釋出，滿足全球經濟需求，使得油價漲幅逐漸縮小。

美國總統川普昨天表示，他已授權必要時釋出美國戰略石油儲備，以利緩和油價上漲局面。桑福德伯恩斯坦公司（Sanford C. Bernstein & Co.）估計，美國現有約6億桶原油產品可供緊急狀態使用。

報導指出，沙烏地阿拉伯近年原油庫存雖減少，但只要供油問題不要拖太久，這些庫存足以滿足向沙國購油的客戶需求。巴克萊集團（Barclays）估計，沙國現有約1.88億桶原油、9700萬桶精煉油品庫存，足以應付約35天油品出口。

除了國內庫存，沙烏地阿拉伯也在接近美洲、歐洲與日本的地方儲存油品。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）大宗商品策略部主管齊林吉里恩（Harry Tchilinguirian）表示，許多油品都已預先運到消費市場所在地附近，但沙烏地阿拉伯遇襲油廠運作停擺時間愈長，原油輸出面臨的風險就愈高。（編輯：陳永昌）1080917

沙國石油設施遇襲增添經濟隱憂 美股收黑歐股下挫

由於沙烏地阿拉伯石油生產設施遭到攻擊帶動油價飆漲，激起投資人對全球經濟的憂心，美股今天收黑，歐股與國際各股市同步下挫。

道瓊工業指數下挫142.70點或0.52%，以27076.82點作收。

標準普爾指數小跌9.43點或0.31%，收在2997.96點。

科技股那斯達克指數跌23.17點或0.28%，收8153.54點。

倫敦FTSE 100指數下挫46.05點或0.62%，以7321.41點作收。

法蘭克福DAX 30指數滑落88.22點或0.71%，收在12380.31點。

巴黎CAC 40指數跌53.23點或0.94%，收5602.23點。（譯者：張佑之）1080917