油價創28年最大漲幅 沙國產油恢復恐費時數月

（中央社杜拜16日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯產油設施遭攻擊，導致全球產油量頓時減少5%，油價應聲創下波斯灣戰爭以來單日最大漲幅。知情人士透露，沙國產油恢復正常所需時間，恐比原先預估更久。

國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的2座產油設施14日遭到攻擊，全球最大原油處理廠因此受損。美國官員隨後怪罪伊朗，總統川普更表示華府「砲彈已上膛」（locked and loaded），準備加以報復。

和伊朗同陣營、已掌控葉門首都的什葉派「青年運動」（Huthi）反抗軍宣稱犯案。伊朗則否認和攻擊有關，但表示準備好因應「全面戰爭」。

聽取過關於沙烏地阿美業務簡報的2名消息人士告訴路透社，沙國石油生產工作可能得費時數個月才能恢復正常，而非早前評估暗示的數週。

油價今天一度飆漲高達19%，創下1991年波斯灣戰爭以來最大單日漲幅紀錄。隨後油價自高點回落，因川普宣布將釋出美國戰備儲油，加上全球產油國紛紛表示，有充足儲油可填補供應短缺。

川普昨天在推特發文表示：「我們有理由相信，我們知道罪魁禍首是誰。我們砲彈已上膛，取決於確認的結果。我們還在等待沙烏地的消息，來告訴我們他們認為誰是攻擊元凶，以及我們將在哪些條件下採取進一步行動。」

美國能源部長裴利（Rick Perry）則直接將攻擊歸咎於伊朗，指控其「打擊全球經濟和全球能源市場」。

伊朗已否認指控，但伊朗的葉門盟友放話將進行更多攻擊。「青年運動」發言人沙里亞（Yahya Sarea）表示，14日破曉前的攻擊是由無人機執行，其中有些還是由噴射發動機驅動。

不過美國官員說，他們相信攻擊來自反方向，可能出自伊朗而非葉門，且或許動用巡弋飛彈。無論攻擊來自何方，美方相信伊朗是幕後主謀。

另一方面，3名交易市場消息人士透露，沙烏地阿美旗下阿美交易公司（Aramco Trading Company）正在收購可立即出貨的油品。其中2人表示，這家公司正在詢問購買可立即出貨的柴油，一反沙國通常是柴油淨出口國的情況。

消息人士之一說：「由於他們的部分煉油廠正在減產，因此正在尋求（收購油品）。」這名人士表示，目前尚不清楚沙烏地阿拉伯想購買的油品總量，但即期衍生油品交易價格今天攀漲。

另一名交易員透露，阿美交易公司正透過私下討論尋求採購含硫量10ppm（指濃度百萬分之一）的柴油，並想買「任何現貨」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080916