外界憂心美金融市場現金短缺 Fed主席淡化處理

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天淡化處理近幾天來外界對美國金融市場現金短缺的疑慮，表示這種狀況幾乎無法說明實際經濟。

鮑爾指出，需要繳交季度稅負支出是一個因素，這導致紐約聯邦準備銀行（New York Federal Reserve Bank）本週兩度對短期融資市場注入流動性。

法新社報導，鮑爾在記者會表示：「儘管這些對市場運作和市場參與者來說是重要議題，但並不影響經濟或是貨幣政策立場。」

銀行在市場中經常有借貸情形，以確保每天現金儲備不會低於要求水準。聯準會增減流動性，以維持利率與理想目標相符。

不過近幾天出現現金短缺情形，導致利率升高、幾乎突破聯準會利率目標區間，讓紐約聯邦準備銀行昨天和今天挹注1280億美元至短期市場。

經濟學家說這些情況是技術性因素所致，但也擔心美國經濟的金融管路系統似乎出現問題。

鮑爾表示，繳稅截止期遇上公債發行激增，導致金融體系短暫性現金短缺。

「我們察覺到，這種情形也令市場參與者相當意外。」「人們數週前撰寫、發布這方面的文章。反應較我們預期強烈。」

但他說，紐約聯邦準備銀行的操作「有效舒緩融資壓力」。

為幫助減輕這種情形，聯準會將維持現金儲備高於所需水準的銀行借貸利率降低30個基點至1.8%，以對市場挹注較多現金。

此外，聯準會也將每天隔夜貸款利率降至1.7%，低於主要政策利率1.75%至2.0%區間的底限。

鮑爾指出，聯準會致力供應充足儲備至金融市場。

「我們將持續監察市場發展，並依需要情形執行操作」，以保持基準利率符合現況。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1080919