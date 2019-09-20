日對韓限貿 南韓政府：反拖累日本經濟

（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）南韓政府消息人士今天表示，日本對南韓採取經濟報復措施以來，日本對南韓出口貿易銳減，日本企業深受其害。

南韓聯合新聞通訊社報導，消息人士說，日本政府7月1日宣布限制對南韓出口3種半導體核心材料後，南韓自日本進口的半導體裝備減少32.6%。

7月日本對韓出口比去年同期減少6.9%，8月減少8.2%。對南韓出口依存度90%以上的氟化氫7月出口額驟減83.7%。

分析指出，日本旅遊業同期也遭受重創。8月赴日旅遊南韓民眾比去年同期減少19.5%，日本九州、對馬島接待的南韓遊客減少40%以上。7月南韓遊客在日本購買免稅品金額比去年同期減少10%，日本部分地區飯店的南韓遊客訂房率在7至8月減少80%。

8月日本啤酒的南韓進口額比去年同期減少97%，日產、本田汽車在南韓銷售分別減少87.4%、80.9%。

有觀點據此認為，若日本對韓限貿措施持續，日本企業遭到的經濟損失規模將更大。韓日矛盾加劇還可能影響到日本政府與三星電子、南韓電信公司KT合作打造5G東京奧運的計畫。（編輯：馮昭）1080920