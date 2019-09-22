美日將貿易協商 日外相：會讓農民與汽車廠安心

（中央社東京22日綜合外電報導）根據日本放送協會（NHK）今天播出的訪談，日本外務大臣茂木敏充在本週的美日雙邊會議舉行前表示，與美國的貿易談判將會讓農民及汽車製造廠安心。

茂木敏充先前擔任經濟再生擔當大臣時，曾與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）談判。美國總統川普與日本首相安倍晉三本週舉行峰會前，他料將先與萊特海澤見面。

茂木敏充告訴日本放送協會：「（我們）一直在信任基礎上協商，我一點都不擔心即將發生的事。」

川普和安倍本週赴紐約參加聯合國大會時將舉行會談，並料將就農產品關稅及數位貿易達成協議。預期將達成的貿易協議詳細內容尚未對外披露。

美日貿易談判一個尚未解決的問題是汽車出口，茂木敏充對此表示，他希望能獲得美方書面保證，確保川普政府不會對輸美的日本汽車祭出關稅。

然而，日本知情消息人士最近向路透社表示，本週會談產生的任何承諾仍需要川普的最終同意，這為達成協議的前景添加不確定性。

汽車約占日本對美貿易順差的2/3，相關關稅將損害仰賴對外貿易的日本經濟，而日本汽車製造廠今年已經面臨海外需求放緩的強大壓力。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1080922