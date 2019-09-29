美國若強制中企退市 學者：對雙方都是傷害

（中央社記者張淑伶上海29日電）有消息指出，美國正考慮將中國企業從美國證券交易所除牌。有中國專家認為，儘管中企在美股的市值占比不大，但這樣的做法對企業及對美國金融市場的信用都將帶來傷害。

根據外電報導，目前美方正在考慮及研究對付中國企業的手段包括：將中企從美國證券交易所強制退市；將中概股從美企管理的股票指數中剔除或予以限制；限制美國政府年金流向中國市場。

中國金融學者賀江兵告訴中央社記者，這種做法首先對在美上市的中國企業及其股東是極大傷害。目前中國在美上市的156家企業中，超過9成是民營企業，它們若面臨除牌、退市，股票回購會打折，投資者將面臨損失。

此外，對於中國一些打算赴美上市的好公司，也有潛在的嚇阻作用，其融資和發展將會受到影響。

本國企業在海外退市，也會讓中國的外匯存底減少。賀江兵說，當初這些股東可能拿了在美國融資的錢回中國以人民幣投資，如今退市要還錢給股東，就必須再把錢換回美元。

一直以來，由於中國A股對企業上市條件採取較嚴格標準，並實施審核制，一度造成企業大排長龍等待的「IPO堰塞湖」，在多種考量下，港股及美股成為一些企業融資時的更好選擇。

中國在美股上市的企業市值約為1.2兆美元，而相關資料顯示，美股總市值約為31.3兆美元。

儘管中企全部退出美股對美國的衝擊不是太大，但關鍵問題還是在美國政府是否有權力以行政手段干預市場。

今年6月，美國兩黨議員提出一項法案，要求在美國證交所上市的中國企業接受監管，包括提供審計管道等，否則將面臨下市命運。中國當局以有國安疑慮為由，一直都不願讓海外監管單位審查本土會計事務所。

賀江兵認為，這是市場准入及公平性問題，美國證交所在允許企業上市之前就應當定好規則，而非上市之後再以行政手段要求下市，更不應該只做出針對某一國家上市企業的規定。

其他如限制美國企業股票指數的中概股、以及限制年金用於投資中國市場，他也認為主要是「違法和市場干預」的問題，這些都會衝擊紐約作為國際金融中心的信用。

早在今年5月，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）接受港媒南華早報採訪時就表示，希望能把中國企業趕出美國資本市場，直到中國政府同意作出根本性改革為止。外電昨天引述消息人士的報導，顯示美國總統川普考慮採納這樣的意見，儘管還沒有具體的作法。

新華網今天則是引述美媒報導，指美國財政部未考慮阻止中國企業在美國證券交易所上市。

不過，若美方確實採用上述在金融市場對付中國的手段，中國能採取的報復措施將會很有限。至少目前沒有一家美國企業在中國上市，中方無法對等以強制退市來回擊。（編輯：賴言曦）1080929