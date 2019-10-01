紅肉不見得有害健康 美新指南提不同看法

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）想預防癌症與心臟疾病，醫師一般會建議減少紅肉攝取；但分析數十份研究的新指南卻得出結論說，紅肉潛在風險不高，紅肉與癌症相關的證據，其實也不是那麼地斬釘截鐵。

美國醫師學會（American College of Physicians）編輯的「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）今天公布新指南，建議「成人繼續攝取未加工的紅肉」，並「繼續攝取加工肉品」。

他們說，多數人可維持當前的平均攝取量。北美和歐洲成年人一週通常吃3或4次紅肉與加工肉品。

這和國際頂尖機構的飲食建議背道而馳，衛生專家旋即提出異議。

發布這份新指南的研究人員，分析多份顯示少吃紅肉可降低癌症死亡率的研究。這些研究顯示，每週少吃3份紅肉，每1000人可減少7人死亡。

他們說，就算少吃紅肉可降低死亡率，降低的比率也不高；他們也發現，少吃紅肉降低死亡率的數據，確定性「不高」，加工肉品與心血管疾病及糖尿病有關的證據質量也「非常低」。

共同領導這份分析的加拿大達爾豪希大學（Dalhousie University）流行病學教授強斯敦（Bradley Johnston）表示：「根據這份研究，我們無法斬釘截鐵地說，吃紅肉或加工肉會導致癌症、糖尿病或心臟疾病。」

他告訴法新社：「癌症、心臟疾病與糖尿病風險會有非常小幅的降低，但證據不是那麼肯定。」

「所以有可能降低，也有可能不會降低。」

「大家要自行決定。我們提供的是最好的事實評估。」

研究人員說，他們想改變「舊學院派」只提供一般性營養建議的作風，讓大家更加注意個別不同的好處。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1081001