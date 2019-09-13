中秋烤肉少碰紅肉加工肉 當心大腸癌找上身

（中央社記者張茗喧台北13日電）中秋節大吃烤肉才應景，但肉品挑選和健康有關。國健署建議民眾選擇瘦雞肉、魚肉等白肉，少吃紅肉與加工肉品，研究顯示，每天吃50克加工肉品或100克紅肉，大腸癌風險將增17%。

根據衛生福利部統計，大腸癌已連續11年高居癌症發生人數之冠，全台每年有超過1萬9000多人確診罹患大腸癌。實際上，只要透過飲食控制、調整生活習慣、定時篩檢，就能大大降低大腸癌上身機率。

衛福部國健署癌症防治組長林莉茹表示，根據國際癌症總署資料，飲食方面，每天攝取超過50克加工肉品或100克紅肉（豬、羊、牛），會增加17%罹患大腸癌的風險。

此外，每日建議食用3份蔬菜與2份水果，蔬菜1份大約是煮熟後半個飯碗的量，水果1份相當於1個拳頭大小。挑選當季新鮮、顏色豐富且富含纖維的蔬菜，可降低大腸癌風險。

除了飲食，肥胖也是相當重要的大腸癌危險因子，林莉茹說，肥胖者罹患大腸癌的風險比一般人高出1到2倍，而21%至25%的大腸癌可歸因於身體活動不足，建議應保持規律的運動習慣，餐後與親朋好友相約散步。

林莉茹強調，多達88%大腸癌發生在50歲以上民眾，因此國健署也補助50歲至75歲民眾每2年1次糞便潛血檢查。據統計，糞便潛血檢查結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每22人就有1人罹患大腸癌，每2年做1次糞便潛血篩檢可降低約23%大腸癌死亡率。

林莉茹指出，台大醫院研究顯示，糞便潛血檢查結果陽性者，若能越早進行大腸鏡檢查，罹患大腸癌的風險越低，在篩檢陽性後超過3個月以上做大腸鏡，得到大腸癌風險比3個月內完成大腸鏡檢查者增加2倍，若超過1年才做風險增加2.8倍，呼籲民眾糞便潛血檢查若為陽性，務必在3個月內及時做大腸鏡，避免癌症上身。（編輯：張雅淨）1080913