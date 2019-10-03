WTO開綠燈 美國對價值2330億元歐洲貨課關稅

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）開綠燈准許華府對歐洲聯盟產品課徵關稅，華府隨即宣布對法國葡萄酒、義大利乳酪和蘇格蘭單一純麥威士忌等商品課徵25%關稅，以報復歐盟補助空中巴士。

美國獲准對價值75億美元（約新台幣2330億元）的歐盟產品加徵關稅後，華府公布關稅清單，當中包括英國毛衣、套頭毛衣、喀什米爾（cashmere）製品、羊毛織品，法國、德國和西班牙橄欖，歐盟製香腸和火腿以外的加工豬肉品，以及德國咖啡。

義大利麵、義大利葡萄酒和義大利橄欖油則不在加徵關稅之列。這項關稅最早將於18日生效。

路透社報導，美國貿易代表署（USTR）表示，將根據和歐盟的討論情況，不斷重新評估這些關稅，盼透過談判解決爭端。

儘管如此，義大利的帕馬森乳酪（ Parmesan）、雷吉安諾乳酪（Reggiano）、羅馬諾乳酪（Romano）和波芙隆乳酪（provolone）依舊將被施以關稅；同樣會被課稅的還有義大利水果、蛤蜊和酸奶。德國和英國的相機零件、工業微波爐、印刷書、甜餅乾和威化餅也在清單之列。

這次華府關稅中最大單一關稅是對歐盟製飛機加徵10%關稅，這項關稅恐對向空巴採購價值數百億美元飛機的美國航空業者帶來打擊。

歐盟躲過這次美國關稅的商品包括巧克力、希臘橄欖油、直升機、冷凍魚肉、龍蝦、氣泡酒、高腳玻璃杯，和瓷磚等。

川普政府8月表示將對歐盟產品加徵關稅時，美國特色食品進口商即呼籲華府手下留情，因為「在美國內能取代這些進口特色食品的替代品不多」。

美國數一數二義大利硬質乳酪進口商舒曼乳酪公司（Schuman Cheese）執行副總裁霍夫曼（Ralph Hoffman）表示，他公司的進口將因新關稅大減30%，相關衝擊將在重要的假期旺季中浮現。

同時也擔任美國乳酪進口協會副主席的霍夫曼說：「看來不妙，對乳酪造成的衝擊將不小。」

也成為美國關稅鎖定對象的英國，距離脫歐大限不到一個月，倫敦當局發表聲明表示，英國「不應該被施以（關稅）制裁」。

美國貿易官員告訴媒體，歐盟不設法解決補助的問題，全體會員國都有責任。這代表不會有哪個國家可以豁免關稅。

這名官員表示，其他歐盟成員國被施以關稅將有助於說服布魯塞爾當局終止對飛機製造商的補助。

事實上，歐盟很快也將有機會在WTO同意下對美國施以關稅制裁。

法新社報導，歐盟先前告上WTO，指控美國飛機製造商波音公司（Boeing）在1989年至2006年期間接受美國政府旗下不同部門價值191億美元的非法補助。

布魯塞爾要求WTO准許歐盟對價值120億美元美國貨品課徵報復關稅。

WTO料在約6個月後裁定，屆時可能裁定比歐盟要求低的金額。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1081003