南韓京畿道漣川郡 又爆第14例非洲豬瘟

（中央社記者姜遠珍首爾10日專電）韓國農林畜產食品部9日表示，京畿道漣川郡新西面一家養豬場發生非洲豬瘟確診疫情，農林畜產食品部即時發布48小時禁運令。根據統計目前韓國非洲豬瘟確診病例累積達14例。

南韓聯合新聞通訊社報導，繼9月18日在京畿道漣川郡百鶴面一家養豬場確診非洲豬瘟之後，新西面一家養豬場又出現確診病例。這也是漣川郡出現的第2例非洲豬瘟。

報導指出，漣川郡新西面的這一家養豬戶報告指稱，有4頭母豬出現食慾不振等疑似豬瘟症狀。農林畜產食品部獲悉後緊急派遣應急處置小組前往豬場管制人員、家畜和車輛通行，並展開消毒作業。同時採集病豬血液樣本送交慶尚北道金泉市的農林畜產檢疫本部，檢測結果呈陽性反應。

報導說，新西面養豬場飼養4000多頭豬，周圍設有護欄，而且未以餿水養豬，另外附近3公里內還有其他3家飼養4120多頭豬。

南韓自9月17日爆發非洲豬瘟以來，共有14萬5500萬頭豬隻被撲殺掩埋，若這一次確診，又將撲殺8120頭，合計超過15萬頭豬。

報導指出，新西面養豬場地處農林畜產食品部劃設的非洲豬瘟緩衝區，此外還有高陽市、楊州市、東豆川市、鐵原郡也都列入緩衝區。

漣川郡再度發生非洲豬瘟疫情後，農林畜產食品部當晚即發布48小時禁運令。（編輯：王永志）1081010