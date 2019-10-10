更多編輯台推薦新聞：
影片／肯德瑞克延長賽滿貫砲 國民勝道奇闖國聯冠軍賽
運動

影片／肯德瑞克延長賽滿貫砲 國民勝道奇闖國聯冠軍賽

專題／中國「玻璃心」事件簿 國際品牌為市場吞忍霸凌
國際

專題／中國「玻璃心」事件簿 國際品牌為市場吞忍霸凌

「正港台灣人」雷敦龢神父領唱國歌 憶六四親耳聽見坦克車聲
政治

「正港台灣人」雷敦龢神父領唱國歌 憶六四親耳聽見坦克車聲

國慶煙火在屏東 交管替代路線報你知
地方

國慶煙火在屏東 交管替代路線報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
圖輯／國慶大會戰機編隊衝場掀高潮 精彩畫面一次看
首頁 / 國際

南韓京畿道漣川郡 又爆第14例非洲豬瘟

最新更新：2019/10/10 14:14

（中央社記者姜遠珍首爾10日專電）韓國農林畜產食品部9日表示，京畿道漣川郡新西面一家養豬場發生非洲豬瘟確診疫情，農林畜產食品部即時發布48小時禁運令。根據統計目前韓國非洲豬瘟確診病例累積達14例。

南韓聯合新聞通訊社報導，繼9月18日在京畿道漣川郡百鶴面一家養豬場確診非洲豬瘟之後，新西面一家養豬場又出現確診病例。這也是漣川郡出現的第2例非洲豬瘟。

報導指出，漣川郡新西面的這一家養豬戶報告指稱，有4頭母豬出現食慾不振等疑似豬瘟症狀。農林畜產食品部獲悉後緊急派遣應急處置小組前往豬場管制人員、家畜和車輛通行，並展開消毒作業。同時採集病豬血液樣本送交慶尚北道金泉市的農林畜產檢疫本部，檢測結果呈陽性反應。

報導說，新西面養豬場飼養4000多頭豬，周圍設有護欄，而且未以餿水養豬，另外附近3公里內還有其他3家飼養4120多頭豬。

南韓自9月17日爆發非洲豬瘟以來，共有14萬5500萬頭豬隻被撲殺掩埋，若這一次確診，又將撲殺8120頭，合計超過15萬頭豬。

報導指出，新西面養豬場地處農林畜產食品部劃設的非洲豬瘟緩衝區，此外還有高陽市、楊州市、東豆川市、鐵原郡也都列入緩衝區。

漣川郡再度發生非洲豬瘟疫情後，農林畜產食品部當晚即發布48小時禁運令。（編輯：王永志）1081010

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報