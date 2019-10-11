馬來西亞2020財政預算 聚焦數位發展與人才培育

（中央社記者郭朝河吉隆坡11日專電）馬來西亞財政部長林冠英今天宣布2020年財政預算案，將加強數位經濟等多項發展，並積極投資人才培育，預期明年馬來西亞經濟成長可達到4.8%，財政赤字將下降。

林冠英在內閣透過直播發布這場近2個半小時的預算案內容，他表示，明年將透過4個主軸推行預算案，包括透過新的經濟型態與數位發展持續推動經濟成長；投資人才、提升人文資本；建立團結、包容與公平的社會；提振公共機構與財政。

林冠英根據2020年的經濟報告書，預測明年馬來西亞經濟成長將可達到4.8%，國際收支仍維持順差，並將財政赤字占國內生產毛額（GDP）比率下調至3.2%。

根據新公布的預算案，教育部連續2年獲得最多撥款，目的在加強人才培育；新預算案也提議，明年將讓主要城市的最低薪資從目前1100令吉調高至1200令吉（約新台幣8700元），另也提議從2021年起，婦女產假從目前60天提高至90天。

林冠英去年誓言將追究一馬發展公司（1MDB）債務，截至今年7月，多個國際機構已歸還約14億5000萬令吉（約新台幣106億1000萬元），包括脫售巨型遊艇「平靜號」所獲收益。

他也承諾政府會繼續從世界各地取回被盜走的資金及資產，包括起訴在1MDB醜聞中共謀的高盛（Goldman Sachs）及17名董事。

林冠英宣布預算案時指出，原本2020年是個別具意義的年份，因為它是現任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）30年前曾立下「2020宏願」的實現年份，卻因為前任首相納吉（Najib Razak）涉嫌透過一馬發展公司貪污，而導致宏願無法達成。這番言論引起在野黨強烈不滿，發出噓聲反擊。

2020宏願（Wawasan 2020）是馬哈地於1991年第6個大馬計畫會議上提出的政治方針，以「在2020年成為先進國」作為國家奮鬥目標，希望馬國能擺脫發展中國家地位，晉升為全球先進國。

針對這份財政預算案，馬國中華總商會社會經濟研究中心執行董事李興裕認為，目前國際仍有許多不明朗因素，包括中美貿易戰尚未落幕，讓人擔憂上述經濟成長目標設定有點偏高。

但他認為，財政赤字率下調至3.2%符合市場預期，至少證明政府仍步步為營，不急於大幅刪減赤字目標而縮減公共開銷，至少可確保馬國國內可以繼續推動經濟發展。

他認為，整體而言，馬國政府這次的財政目標務實，且銷售與服務稅收偏高，反映出政府透過加強執法提高成效，減少稅收流失。（編輯：林憬屏）1081011