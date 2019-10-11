火箭隊推文風暴 NBA取消所有中國賽記者會

（中央社深圳11日綜合外電報導）NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）支持香港示威推文風波延燒之際，NBA今天發布聲明表示，洛杉磯湖人和布魯克林籃網在中國熱身賽的剩下行程，都不會接受媒體訪問。

美國職籃NBA聲明表示：「我們決定在剩下的中國行，不再讓我們的球隊給媒體採訪。他們在海外面臨複雜且空前的情況，我們認為要求他們即時處理這些問題是不公平的。」

湖人與籃網昨晚在上海進行首場熱身賽後，明天將在深圳展開第2場熱身賽。兩隊原定今天下午在深圳召開賽前記者會，卻因NBA今天發布聲明而取消，但NBA指出，明天的深圳熱身賽還是如期進行。

昨晚的上海熱身賽，籃網以114比111小勝湖人，當時球迷坐滿現場，幾乎沒有愛國主義式的抗議。賽前曾有球員揮舞國旗，但球員進場時依然受到熱烈歡迎。

除了中國賽，NBA昨天也在日本舉行海外熱身賽，由火箭出戰多倫多暴龍隊，並於賽後在東京舉行記者會。

美國有線電視新聞網（CNN）記者麥克法倫（Christina Macfarlane）於記者會上，詢問火箭球星哈登（James Harden）與衛斯布魯克（Russell Westbrook）關於NBA與中國的當前僵局。

不過，火箭隊媒體人員快速阻擋麥克法倫發問，哈登在鏡頭前似乎樂意回答問題，但遭到鏡頭外媒體人員阻止。

NBA發言人巴斯（Mike Bass）事後發表聲明致歉，指稱「在今天休斯頓火箭隊的媒體訪問期間，一名球隊代表不當打斷CNN記者麥克法倫接受她問題的回覆」。

巴斯還說：「我們已對麥克法倫女士致歉，因為這與NBA處理媒體活動的方式不一致。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1081011