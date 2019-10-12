馬國2020預算案 經濟學家：可減低負面情緒

（中央社記者郭朝河吉隆坡12日專電）馬來西亞希望聯盟政府昨天宣布2020年財政預算案，針對中小企業與數位時代提出許多獎勵。經濟學家普遍認為，內容雖無驚喜，但整體務實，並能安撫近期負面的社會情緒。

馬來西亞去年5月9日首度經歷政權改朝換代，新政府由曾擔任最長首相任期的馬哈地（Mahathir Mohamad）二度任相。原本被寄以厚望能大刀闊斧改革的希盟政府，卻因為不少政治課題而讓民意支持度頻頻下滑。

其中包括教育部建議在小學推出爪夷文書法教學，對承認華文獨立中學統考文憑的態度模棱兩可，許多前朝推出的大型建築計畫喊卡，禁菸令實施太倉促等，都讓人民質疑新政府的改革決心。

尤其，馬哈地所屬的土著團結黨不斷吸納在野黨黨員；另一方面，馬哈地卻對2年內交棒給安華（Anwar Ibrahim）的承諾閃爍其詞，馬哈地近期還出席在野黨舉行的「馬來人尊嚴大會」。

上述行徑都被放大成他仍沉醉在種族權力鬥爭的遊戲，對於提振經濟的事則較不上心。這也導致默迪卡民調中心（Merdeka Centre）的6月民調顯示，馬哈地支持率從去年5月選舉時的83%跌至62%。

不過，昨天財政部長林冠英宣布2020財政預算案後，經濟學家普遍認為，多元廣泛的政策內容至少能照顧每個階層，間接安撫近期社會的反彈情緒，惟執行力依舊是民意是否會反彈的關鍵。

馬來西亞中華總商會社會經濟研究中心執行董事李興裕認為，預算案內容具前瞻性，新政府要在偏高國家債務中找回財政秩序不容易，所以這次透過許多獎勵來取得平衡。

他認為，馬來西亞國內投資情緒低迷，政府主打人力資本發展及數位經濟，不僅能提升企業競爭力，也能與時代接軌，應對目前全球更險峻的經貿環境。

亞企理財中心稅務與財務諮詢總監蔡兆源認為，預算案無論在針對企業或市井小民方面都平均照顧。例如在企業方面，政府為中小企業推出許多津貼與豁免稅務政策，鼓勵企業走向數位化與高價值鏈；在民生方面，推出汽油津貼及調降大道收費等機制，目的是體恤人民生活負擔。

他指出，馬國政府為幫助失業的大專生走出困境，除了提供一些生活補助外，也與企業雇主配合增加工作計畫，這展現了新政府有心要改善經濟低迷的窘境。

蔡兆源認為，新政多元且不分種族一視同仁，某程度會降低人們對新政府的失望，不過一切還是回歸到人民是否有善用政府政策的決心。他認為，預算案內容是良好且善意的，若能順利推廣執行，將有望帶領馬來西亞成功邁向高收入經濟體的目標。（編輯：馮昭）1081012