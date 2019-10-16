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韓飛行員短缺 5年來465人跳槽至中國

最新更新：2019/10/16 10:42

（中央社記者姜遠珍首爾16日專電）南韓國土交通部今天向國會國土交通委員會所屬共同民主黨籍國會議員安浩永提交資料顯示，從2014年至今年7月，8家南韓航空公司的465名飛行員跳槽，其中8成進入中國航空公司。

南韓聯合新聞通訊社報導，從各航空公司的情況來看，大韓航空的飛行員流失最多，為172人。韓亞航空（86人）、釜山航空（52人）、真航空（48人）、濟州航空（44人）、易斯達航空（40人）、德威航空（14人）和首爾航空（4人）分列其後。

其中，至少有367人跳槽到中國航空公司，占比80%。這些飛行員跳槽時期主要集中在2016年（90人）和2017年（128人）。

分析認為，近5年來跳槽的飛行員之所以大增，是因為中國航空公司的待遇豐厚，加上市場上出現多家低成本航空公司，導致飛行員緊缺，其身價也自然抬升。

報導指出，安浩永說，飛行員缺乏問題不僅影響航空安全，還阻礙開發新航線。對此，國土部相關人士表示，從去年起跳槽至外籍航空的飛行員人數明顯減少，韓國航空公司的飛行員人數逐年增加，飛行員的人力資源供應及培養系統沒有任何問題。（編輯：高照芬）1081016

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