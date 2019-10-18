越南漁業永續發展 盼歐盟解除非法漁業黃牌名單

（中央社河內18日電）越南在2017年10月被歐盟列入非法漁業（IUU）警告黃牌名單，影響水產品出口至歐盟。越南政府近來積極採取推動漁業朝向永續和負責任方向發展，希望能夠解除IUU黃牌。

越南被歐盟列入「打擊非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業不合作國家警告後，越南對歐盟的水產品出口近2年來明顯受到嚴重影響。

數據顯示，2018年越南對歐盟水產品出口金額達3.9億美元，與2017年同期相較下降6.5%，今年前8個月出口金額達2.51億美元，繼續放緩。歐盟本來是越南第2大水產品出口市場，如今降至第5大，市場比重從18%降至13%。

越南外交部昨天在河內舉行例行記者會，發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）回答記者提問時表示，歐盟執委會（EC）海洋事務暨漁業總署將組團自11月4日至14日前往越南檢查與評估實施有關漁業改善計畫的情況。

黎氏秋恆表示，越南中央到地方相關機構近期依照EC所提出漁業改善計畫要求，積極採取相關措施以推動漁業朝向永續和負責任方向發展，至今取得了進展。越方願與EC配合共同預防與制止非法、未報告及不受規範的捕撈行為。

越通社新聞網站昨天報導，為了解除IUU「黃牌」，越南各部委和地方政府近2年來積極落實EC所提出的4項提議，包括健全相關法律法規、加強漁船管理、採取措施解決越南漁船侵犯外國海域問題以及完善水產品原產地可追溯制度。

報導指出，越南打擊非法、未報告及不受規範捕撈的國家指導委員會14日召開評估上述提議落實情況的會議。

報導說，越南副總理鄭廷勇（Trinh Dinh Dung）在會中高度評價相關部門在解除IUU「黃牌」所作出的努力，要求各部門繼續凝心聚力，徹底落實上述提議，預防與制止非法、未報告及不受規範捕撈，爭取歐盟對越南解除IUU「黃牌」，促進漁業永續發展。（編輯：高照芬）1081018