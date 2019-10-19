巴西工總：英國脫歐可能導致巴西出口損失

（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）英國首相強生昨天與歐洲聯盟達成新版脫歐協議，巴西工業總會（CNI）預測，這項協議若通過，歐盟將取消巴西多項產品的進口配額，巴西出口損失可能高達新台幣224億元。

巴西經濟部公布數據指出，今年9月巴西貿易順差為22億美元，較去年同期衰退59.9%。

英國首相強生（Boris Johnson）和歐盟執委會主席榮科（Jean- Claude Juncker）昨天宣布達成新的英國脫歐協議，但仍有待英國國會與歐洲議會批准。如果強生無法在19日前獲得國會支持新協議，就必須致函歐盟，要求延後至2020年1月31日脫歐。

若是新協議獲通過，整個英國將脫離歐盟的海關制度，為英國政府未來與其他國家（包括巴西）達成貿易協定開闢空間。

歐盟對許多拉丁美洲國家來說是一個關鍵市場，雖然巴西是拉美地區對英國最大的出口國，但貿易額也僅占巴西出口總額的2%。

2018年，巴西向歐盟出口421億美元，占出口總額的17.6%。

根據巴西工總的資料，歐盟已宣布，一旦英國脫歐，將減少之前與其他國家維持的固定優先配額，取消11項巴西產品的進口配額。

若是上述情形真的發生，巴西工總預測巴西第1年的出口損失可能來自11萬2000噸的產品。例如，鹹雞肉的出口將減少近30%，用於精煉的甘蔗銷量將下降約8%，而加工禽肉將減少33.7%。

巴西工總國際事務執行經理波諾莫（Diego Bonomo）指出，巴西出口商所渴望的「理想世界」是英國達成協議脫歐；歐盟取消11項巴西出口產品的配額，可以很快被英國購買巴西產品的配額所取代；以及巴西迅速展開與英國達成自由貿易協定的談判。

波諾莫指出，巴西對英國出口的產品主要是農業原物料、加工農產品和汽車零組件和機械零組件等。

巴西工總認為，最糟糕的情況是英國國會與歐洲議會不批准脫歐協議，英國在沒有達成協議的情況下硬脫歐。經濟合作暨發展組織（OECD）對英國和歐盟經濟將分別衰退3%和0.6%的預測一旦成真，全球經濟（包括巴西）也將受到劇烈衝擊。

在拉丁美洲主要經濟體中，哥倫比亞最依賴英國購買商品，但即便如此，也僅佔哥倫比亞出口總額的2.5%。（編輯：周永捷）1081019