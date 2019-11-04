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宿霧航空採購16架空巴客機 總價1460億元

最新更新：2019/11/04 18:01

（中央社馬尼拉4日綜合外電報導）菲律賓最大廉價航空公司宿霧航空今天表示，該公司已訂購16架空中巴士客機，總價48億美元（約新台幣1460億元），意在以更大型及更省油的噴射客機擴大載客量。

宿霧航空（Cebu Air Inc.），通常稱為宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）表示，公司將長程A330neo客機視為降低單座位成本，以及最大化現有機場時間帶（airport slot）的關鍵。所謂機場時間帶指的是分配給航空器活動或可用的到場、離場時段。

宿霧航空將把新機用於國內航線及亞洲航點，以及飛往澳洲及中東的長途航班。菲律賓有數百萬人在澳洲及中東工作。

新機預定於2021及2024年間交機。一旦全部交機完畢，它們將取代宿霧航空服勤名單上現有的A330ceo客機。

宿霧航空董事長暨執行長吳詩農（Lance Gokongwei）在聲明中表示：「A330neo飛機是我們機隊現代化計畫不可或缺的一部分。」

吳詩農還說：「我們希望藉由這次採購減少燃料的廢氣排放，並且建立更加永續發展的營運。」

宿霧航空目前擁有74架飛機組成的機隊，其中多數來自空中巴士公司（Airbus），該航空今年已交機的8架新機，其中多數也是空巴飛機。

宿霧航空經營37條國內航線、26個國際航點，聲稱擁有「全世界最年輕的機隊之一」，平均機齡5年。去年載客逾2千萬人次，比前年同期成長3%。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1081103

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