川普政府下月出租阿拉斯加土地 開放挖石油

（中央社安克拉治5日綜合外電報導）美國總統川普政府今天表示，下月將開放標租阿拉斯加州北極地區近400萬英畝（160萬公頃）的土地，供作石油開發用途。政府並承諾未來會開放更多土地以供開發。

路透社報導，美國土地管理局（Bureau of Land Management）宣布12月11日將舉行阿拉斯加國家石油儲備區（National Petroleum Reserve in Alaska）年度石油與天然氣租賃權拍賣。這將是土地管理局為該區舉行的第15場石油租賃權拍賣。

土地管理局也即將完成一項計畫草案，準備推翻前總統歐巴馬時期的保護措施。

相關保護措施讓這塊2300萬英畝（930萬公頃）的國家石油儲備區，有大約一半不得進行石油開發，理由為必須保護北美馴鹿、候鳥，以及對區內原住民和國家而言很重要的其他資源。

川普政府與石油產業則主張，歐巴馬政府計畫的限制過多，必須用新計畫加以取代。

阿拉斯加國家石油儲備區位於阿拉斯加州北坡地區（North Slope）西側，地處普魯赫灣油田（Prudhoe Bay）和庫帕勒克油田（Kuparuk）西方。

近期幾項新發現已促使北坡地區石油開發行動往西擴張。阿拉斯加國家石油儲備區作為單位面積最大的美國聯邦土地，也被視為阿拉斯加州新的產油潛力區。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1081106