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歐盟砍歐元區成長預測 籲富國提高支出拚經濟

最新更新：2019/11/07 22:56

（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐盟今天把原已偏低的歐元區經濟成長預測再下砍至1.1%，並對德國等富裕國家加強施壓以促其增加支出，提振歐洲經濟。預料明後年歐元區經濟成長也只會小幅反彈。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，由19國組成的歐元區預期今年只會成長1.1%，低於7月預測的1.2%。

密切關注歐盟28國公共支出的歐盟執委會今天並說，歐元區2020與2021年經濟成長將有限反彈到1.2%。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，未來歐洲經濟可能面臨難關，進入一段涉及貿易衝突、地緣政治緊張升高、製造業持續疲弱以及英國脫歐的極不穩定時期。

歐盟並警告，經濟成長率疲軟會直接衝擊預算緊繃的國家。諸如義大利等公共債務佔國內生產毛額（GDP）比率偏高的國家，債務比率可能因此進一步升高。

目前歐洲中央銀行（European Central Bank）在國際貨幣基金（IMF）與重要經濟學家的支持之下，已帶頭勸使德國、荷蘭與其他富裕國家提高支出，但這些國家至今仍拒絕照辦。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1081107

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