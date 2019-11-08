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迪士尼財報優於預期 新串流服務12日推出

最新更新：2019/11/08 12:07

（中央社舊金山7日綜合外電報導）迪士尼公司準備推出新的串流電視服務，今天表示在「阿拉丁」（Aladdin）與「獅子王」（The Lion King）賣座電影的拉抬之下，最新一季的財報表現超乎預期。

迪士尼公司（Walt Disney Co.）最近一季獲利達10.5億美元，比一年前的23億美元少；營收成長34%至191億美元。

法新社報導，獲利下降的原因是，迪士尼吸收21世紀福斯公司（21st Century Fox）主要的電影與電視營運事業，並準備推出串流服務Disney+，以在全球市場與Netflix等業者競爭。

迪士尼執行長艾格（Robert Iger）說：「我們過去一年把時間花在將迪士尼公司完全轉型，把公司各部門的資源與無限創造力投注在直接面對消費者事業上，以創造令人驚奇的體驗。我們很興奮將在11月12日推出Disney+。」

艾格表示，迪士尼達成協議，將讓Disney+在亞馬遜（Amazon）的Fire TV平台播放，這是替Disney+達成的最新經銷合約。迪士尼股價在盤後交易勁揚超過5%。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1081108

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