地理氣候有利 俄羅斯網購正爆炸成長

（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯的網路購物發展或許起步較晚，但當地電子商務市場正呈現爆炸成長，未受國家經濟因西方制裁而停滯所影響。

俄羅斯今年上半年經濟成長率僅0.7%，但據俄羅斯研究機構「數據洞察」（Data Insight）調查，同時期俄羅斯電子商務市場擴張26%，達到7250億盧布（約新台幣3452億元）。

儘管俄羅斯這個全球面積最大國家存在數項物流挑戰，例如郵遞服務經常不可靠，但當地電子商務仍迅速發展。原因是俄羅斯交通距離長且人口密度低，使得電子商務具有吸引力，甚至有時是當地購物唯一選擇方式。

就算在物資供應充沛的首都莫斯科，林立的購物商場提供各式各樣消費品，許多人仍會為了避開無時無刻的塞車，而偏好線上購物。

俄羅斯最大網購平台之一Ozon跟全球電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）一樣，以網路書店起家，隨後擴大販售其他種類產品。

Ozon執行長舒爾金（Alexander Shulgin）最近在位於莫斯科商業區的辦公室對來訪的法新社記者表示，網購在俄羅斯的成長潛力龐大。

他指出，俄羅斯的網路普及率高，網路使用者多達9500萬人，「電子商務絕對會在俄羅斯大流行，對此我絕對有信心。這會大大改變俄羅斯。」

今年上半年俄羅斯網購訂單數量成長44%，達到1億9100萬筆。俄羅斯最大電子商務網站「野莓」（Wildberries）、Ozon和線上藥局Apteka等俄羅斯前3大網購平台，上半年業績合計更較去年同期成長107%。

除了國土遼闊，俄羅斯惡劣的氣候也被視為有利網購發展。舒爾金表示：「當下雨、下雪或室外很冷時，人們較喜歡網購，因此（俄羅斯）是（發展網購的）理想國家。」

他還指出，俄羅斯的電子商務市場仍然零碎，僅占整體零售業的6%，「因此有巨大的成長機會」。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1081110