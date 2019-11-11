印度不加入RCEP 專家：中國是主要因素

（中央社記者康世人新德里11日專電）印度中國研究專家謝鋼指出，由於中國規避世貿組織規定，且從印度獲取鉅額貿易順差，印度在無法確保能互惠准入大市場的情況下，決定不加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

印度德干前鋒報（Deccan Herald）昨天刊登尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）的文章，分析印度暫不加入RCEP的幾點原因。

謝鋼指出，印度放棄加入RCEP有許多因素，但主要因素是中國。18年前，中國申請加入世界貿易組織（WTO），承諾降低關稅；今天，中國是全球化和反對貿易障礙的擁護者，中國國家主席習近平甚至在2017年1月的達佛斯（Davos）世界經濟論壇中暗示，中國將「領導」全球化。

儘管中國接受了一些市場規則，但中國共產黨主導的制度成功規避了等許多世貿組織規範，包括在關稅、市場准入等領域及補貼國有企業和貨幣操縱等，讓中國在貿易上占據優勢，引發中美貿易衝突。

謝鋼分析，對印度來說，沒有類似的喘息空間可以重整國內市場，農村負債導致多起自殺，對民主政治制度更容易造成影響，而企業利益集團對印度的決策過程也會施加更大壓力。這在印度是政治敏感議題，如同哈雅納省（Haryana）和馬哈拉什特拉省（Maharashtra）選舉結果隱含的意義。

印度政府原本計劃加入RCEP開放市場，結果執政黨在上述兩省的地方選舉中，未獲壓倒性勝利。

謝鋼說，兩週前，印度有意開放市場不顧選民受到危害，引來深具影響力的「孟買俱樂部」（印度主要大企業與商界集中在孟買）反抗。對於互惠准入大市場未能獲得相稱及可靠的保證，印度開始退縮。

謝鋼指出，印度對中國、日本、韓國和一些東南亞國家貿易逆差持續增加，但除中國外，其他國家已成印度的主要投資者，抵銷了貿易逆差。

印度如今審視過去10年與中國間高達7500億美元的貿易逆差，但中國對印度投資僅有80億美元，武漢和清奈兩次中印非正式領袖峰會，即使提出一些表面性的措施，也未能實質性補救。

謝鋼表示，RCEP還提供中國一個規避原產地的機會，可以在印度市場大賺一筆，印度對此非常清楚。另外，印度在RCEP談判中沒有為對經濟貢獻過半的服務業找到空間；顯然，許多參與國都不接受印度在這個問題上的建議。（編輯：林憬屏）1081111