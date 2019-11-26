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IMF敦促日本調漲消費稅 2030年增至15%

最新更新：2019/11/26 11:40

（中央社東京26日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）一份報告指出，為支應高齡化社會持續增加的社會保障經費，日本有必要階段性調漲消費稅，到2030年增至15%、2050年增至20%。日本消費稅率剛調漲到10%。

日本放送協會（NHK）報導，IMF新任總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）說，為支應高齡化社會持續增加的社會保障經費，日本消費稅率應持續進行階段性調漲。

喬治艾娃在記者會被問到對日本財政的看法時說，站在IMF立場來看，「日本仍有仰賴消費稅的空間」。

除了支持日本今年10月調漲消費稅的作法，她也對為了不陷入財政緊縮，日本政府有必要提出經濟對策表達看法。

配合記者會公布的IMF聲明指出，為支應高齡化社會持續增加的社會保障經費，日本有必要階段性調漲消費稅，到2030年增至15%、2050年增至20%。

日本經濟新聞報導，根據IMF協定第4條，IMF每年與成員國進行一次有關國家經濟局勢的討論。

喬治艾娃昨天結束約兩週訪日行程，並向日本財務大臣麻生太郎遞交報告書。

報告書中明確建議日本調漲消費稅的期程，敦促日本增稅。

有關日本經濟前景，喬治艾娃說，實質國內生產毛額（GDP）成長率預估今年為0.8%、明年為0.5%，日本經濟復甦受到世界景氣趨緩及本身高齡化與人口減少的考驗。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1081126

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