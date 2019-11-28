癱瘓舊金山男子恢復走路 創新幹細胞療法露曙光

（中央社記者周世惠舊金山27日專電）一位舊金山灣區居民脖子嚴重創傷導致下半身麻痺，他原本以為自己要被綁在輪椅上度過餘生，一項創新的幹細胞療法，讓他的脊椎進行再生與修復，現在他奇蹟似地恢復走路。

兩年多前，巴爾（Chris Barr）在一場衝浪意外跌倒，倒頭栽入海底；當他醒來，躺在醫院，不記得先前發生什麼事情，只知道必須面對頸部以下麻痺、無法動彈的事實。

巴爾說：「就像電影情節一樣，醫生說，你的脖子嚴重受傷。」

美國廣播公司舊金山新聞網（ABC7）今天播出巴爾的訪問。

脊髓損傷的宣判讓巴爾覺得人生毫無希望，不能行動、沒有自由，他曾對妻子揚言自殺，但妻子請求他，「再給一些時間讓我們努力」。

漫長的復健只有很小的進步，有一天巴爾接到拜登（Mohamad Bydon）醫師的電話，邀請他參加一個僅有10位病人的新研究。

拜登領導的幹細胞團隊從巴爾的胃脂肪取出幹細胞，注射到他的脊髓，進行再生與修復，這是以往幹細胞研究從未聽過與做過的創新療法，巴爾是接受這項手術的首位病人。

拜登服務於明尼蘇達州的梅約（Mayo）醫學中心，這個醫學中心擁有130年歷史，是專注於臨床護理、教育培訓和科學研究的非營利學術醫療機構，在「美國新聞與世界報導」公布的2019-2020「全美最佳醫院」綜合排名中，梅約位居榜首。

很快地，巴爾看到自己的進步：雙腳有感覺，能夠自行綁鞋帶，並奇蹟似地「站起來走路」。

在影片中，拜登醫師壓著巴爾的雙膝，他能很快反應做仰臥起坐，而重新站立雙腳走路，為他的黑暗心靈帶來一線曙光。

拜登表示，這是第一階段的早期研究，10位病人中並不是每一位都像巴爾的反應這麼好。

進行這段新聞訪問與報導的威爾李維（Will Reeve）是「超人」系列電影克里斯多福李維（Christopher Reeve）的兒子，克里斯多福李維於1995年參加馬術比賽摔馬而癱瘓，2004年心肌梗塞去世。

威爾李維推動以父親為名的慈善基金會，他從這個成功恢復的例子，看到了愛與他父母生前期望的結果，相信對於脊髓受傷而癱瘓的病患及家庭來說是一大福音。（編輯：林憬屏）1081128