WTO裁定不當補助空巴 歐盟尋求翻案失敗

（中央社日內瓦2日綜合外電報導）世界貿易組織（WTO）今天裁定，歐洲聯盟（EU）繼續提供空中巴士（Airbus）不當補貼，駁斥歐盟宣稱未繼續補貼空巴的說法。

法新社報導，WTO爭端解決小組初步裁定歐盟違反規定，但布魯塞爾去年表示，歐盟已經調整作法，要求WTO重新審核。

第二個爭端解決小組今天公布最新判決報告，確定歐盟繼續不當補貼空巴。

爭端解決小組表示：「歐盟和某些成員國未能執行爭端解決機構（Dispute Settlement Body）的建議和判決，使其措施和義務一致。」

爭端解決小組最後裁定本案之前的判決「依然有效」。

歐洲聯盟執行委員會發言人表示，WTO在評估歐盟的法規遵循情況時，犯下諸多嚴重的法律錯誤。

「報告中也涵蓋關於遵循歐盟補貼規定的可行方式說明。這些對於WTO大部分成員國來說，將是一個非常大的問題。」

歐盟執委會表示，不排除提出上訴。空巴則表示，支持歐盟上訴。

路透社報導，專家說，美歐雙方皆可就WTO最新判決提出上訴，但這可能讓WTO陷入法律不確定性領域。

由於美國阻止WTO任命新的上訴法官，WTO上訴機構（WTO Appellate Body）12月10日起即將停擺，因此提起上訴的時間不多。

美國10月獲准對歐盟每年出口價值75億美元的商品課徵報復性關稅後，華府隨即宣布對大部分的空巴噴射機，以及歐盟的乳酪和純麥威士忌等商品課徵關稅。

歐盟也有機會對美國展開報復，歐盟向WTO指控美國不當補助波音（Boeing），尋求施加報復關稅案，將於明年宣判。

而對於1日才走馬上任的歐盟貿易執委霍根（Phil Hogan）來說，WTO的這項全球最大企業貿易爭端將是他上任後首要挑戰。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1081203