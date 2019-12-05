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癮君子當心 抽電子菸疑與罹患罕見肺疾有關

最新更新：2019/12/05 14:27
一名癮君子患上罕見的重金屬塵肺症，這種病症通常是暴露在工業用金屬環境所致。替他治療的醫師說，這恐怕是抽電子菸而罹患這種肺疾的首起病例。（中央社檔案照片）
一名癮君子患上罕見的重金屬塵肺症，這種病症通常是暴露在工業用金屬環境所致。替他治療的醫師說，這恐怕是抽電子菸而罹患這種肺疾的首起病例。（中央社檔案照片）

（中央社巴黎5日綜合外電報導）一名癮君子患上罕見的重金屬塵肺症，這種病症通常是暴露在工業用金屬環境所致。替他治療的醫師說，這恐怕是抽電子菸而罹患這種肺疾的首起病例。

電子菸上市時，號稱是比傳統菸草更安全的替代品，且可用來輔助戒菸，近來卻與日益增加的死亡人數和健康警訊扯上關係，特別是在美國。

加州大學舊金山分校（UCSF）研究人員說，這名患者得到的是重金屬塵肺症（hard-metal pneumoconiosis），這種病症通常發生在暴露於工業用金屬環境的人身上，例如接觸拋磨工具或研磨鑽石時所用的鈷和鎢。

這種肺疾會使患者持續咳嗽、呼吸困難，也會傷害肺部組織。

加州大學舊金山分校病理學臨床教授瓊斯（Kirk Jones）說：「這名患者並未接觸任何重金屬，因此我們認為使用電子菸可能是他患病的原因。」

根據發表於「歐洲呼吸期刊」（European Respiratory Journal）的研究，研究人員檢測病患使用大麻填充的電子菸時，發現煙霧中含有鈷和其他有毒金屬，包括鎳、鋁、錳、鉛和鉻。

這和其他研究相似，顯示金屬物質是從電子菸裝置的加熱線圈釋出，而非由先前認定的填充物產生。（譯者：黃靖貽/核稿：劉文瑜）1081205

吸菸有害身體健康，未滿18歲請勿吸菸。

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