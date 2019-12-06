日本消費稅增到10% 衝擊10月家庭消費

（中央社東京6日綜合外電報導）日本今年10月將原本8%消費稅增加到10%，除了造成10月零售業銷售額較去年同期減少7.1%，家庭實質消費支出金額也較去年同期減少5.1%，是時隔11個月再出現負成長。

日本放送協會（NHK）報導，日本家庭受10月調漲消費稅影響，在家電製品及鐵路定期票等廣泛品項的消費減少，較去年同期減少5.1%，研判應是消費需求「反作用力」，減幅較5年前消費稅增稅時的4.6%來得多。

日本上次調漲消費稅是在2014年4月1日，從5%增加到8%。

日本總務省今天公布的家庭收支調查指出，今年10月除了獨居家庭外，平均每個家庭月消費支出為27萬9671日圓（約新台幣7萬8000元）。

在排除受物價變動影響得出的實質消費支出金額，較去年同期減少5.1%，也是時隔11個月再出現負成長。

從消費細項來看，每個家庭在外食、飲品食品、家電製品、鐵路定期票、洗衣劑及衛生紙等廣泛品項，都出現消費支出減少情況。

由於民眾提前採購的預期心理影響，今年將調漲消費稅前的9月消費支出，較去年同期成長9.5%；10月研判應是受到消費需求「反作用力」及颱風侵襲影響而減少。

此外，受薪家庭平均收入為53萬6075日圓，較去年同期減少0.5%。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎表示，會密切關注後續消費動向，由於個人消費占經濟大宗，政府會用新振興經濟方案來穩住國內消費力道。

除了家庭消費減少，根據日本經濟產業省日前公布的商業動態統計速報顯示，今年10月零售業銷售額較去年同期減少7.1%，負成長幅度更甚上次於2014年增加消費稅後的4.3%。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1081206