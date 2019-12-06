貿談釋訊號 中國：排除部分美大豆豬肉反制關稅

（中央社台北6日電）中美傳出可望於15日達成第一階段貿易協議之際，中國關稅稅則委員會今天表示，正根據相關企業申請，展開部分自美進口大豆、豬肉等商品關稅排除工作。似為貿易談判的展開鋪墊良好氣氛。

美媒5日引述美國談判人員指出，15日美國對1600億美元中國貨品加徵關稅生效的期限前，兩國應可達成貿易協議。受這項利多消息刺激，陸股今天小漲作收，滬指迎來2連漲，收盤小升0.43%；深成指收漲0.81%。

中國商務部5日表示，針對各界引頸企盼的美中第一階段貿易協議，北京與華府一直「保持密切溝通」；中國商務部發言人高峰並強調，「如果雙方達成第一階段協議，應該相應降低關稅」。

新華視點今天報導，中國國務院關稅稅則委員會辦公室表示，根據中國國內需要，中國企業自主透過市場化採購，自美進口一定數量商品。

報導指出，中國國務院關稅稅則委員會正在根據相關企業的申請，展開部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，採取不加徵對美301措施反制關稅等排除措施。對排除範圍內商品採購，企業自主商談、自行進口、自負盈虧。（編輯：陳家倫/林克倫）1081206