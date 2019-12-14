美中貿易協議 美貿易代表：2020年1月初簽署

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）今天表示，根據預定明年1月初將簽署的第一階段貿易協議，中國同意在接下來兩年另外購買價值2000億美元的美國產品與服務。

路透社報導，萊特海澤告訴記者，北京在協議中承諾，將在兩年內增購320億美元的美國農產品，相當於每年多買160億美元，中國2017年購買美國農產品底線是240億美元。他說，除此之外，北京還將鎖定另外50億美元農產品。

美國總統川普起初在10月11日宣布第一階段協議時，承諾中國會購買400億美元至500億美元的農產品，以擴展購買量。

萊特海澤表示，北京除了堅定承諾購買更多美國製造業、能源業、農業及服務業的產品與服務，這項協議在重新平衡美中貿易關係上也「跨出非常、非常重要的一步」，包括一系列結構性改革。

雙方在過去2個月的細節協商後達成協議，在17個月針鋒相對的互祭關稅後降低緊張局勢。美中關稅戰攪動金融市場，並拖累全球經濟成長。

萊特海澤表示，將對外公布中國在4大領域採購的廣泛目標。屆時也會有購買特定產品的具體目標清單，但這些不會對外公開，以免扭曲市場。

他堅稱貿易協議符合世界貿易組織（WTO）規定，並表示中國會在「市場採購的完美時機」時自由採買。

萊特海澤表示，根據協議，美國將降低對部分中國產品的關稅，並無限期延後原定15日對1600億美元消費品加徵15%關稅的措施。較低的關稅稅率會在明年1月簽署協議後30天生效。

他說，除了雙方同意的執行機制可能導致潛在變化外，他預期美國不會對中國祭出任何額外的關稅。

美中貿易協議涵蓋中國結構性改革，包括承諾結束對在中國經商的美國企業施壓以轉移技術，並加強保護智慧財產。屆時也將處理長期以來對商業機密、專利、商標保護與盜版及山寨品的疑慮。

不過，萊特海澤承認還有更多工作要做，討論下一階段協議將在「適當」時機展開，而川普不想要拖到2020總統大選後。（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1081214