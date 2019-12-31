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川普：1月15日簽美中第一階段貿易協議
首頁 / 國際

貿易戰加審查趨嚴 中國海外併購總額創10年新低

最新更新：2019/12/31 22:44

（中央社香港31日綜合外電報導）根據調查，今年中國在海外併購交易總額創下10年來最低紀錄，反映美中貿易戰升溫和對中企投資案審查趨嚴帶來的影響。

金融資訊服務公司路孚特（Refinitiv）提供的數據顯示，今年中國宣布的海外併購交易總額僅410億美元，幾乎自去年腰斬，且不到2016年高峰時的1/5，只比2009年的數字好一點，當時因金融危機過後併購交易銳減。

今年中國在美國的併購交易總額更較去年暴跌80%，僅剩20億美元。

美國政府負責審查境外投資者併購交易國安疑慮的「美國外來投資審查委員會」（CFIUS），今年也開始檢查過去的交易，導致中國的北京崑崙萬維科技公司出脫熱門同志交友軟體Grindr的股份。

英國富而德律師事務所（Freshfields Bruckhaus Deringer）駐北京專精併購事務的合夥律師沈育欣指出：「中國投資者的最大顧慮，是可能因地緣政治理由遭遇反彈。除非有非常吸引人因素，否則這段期間中國對美國資產的興趣應該不高。」

中國企業過去為了籌資在海外併購，往往大量舉債。如今隨著中國經濟成長減緩，而資本控制仍然嚴格，導致中企在國內面臨必須減債壓力。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）本月表示，中國民間企業境內發債今年1至11月違約率達4.9%。資本控制也導致中企更難償還境外債務。

曾是中國海外併購交易冠軍的海航集團為了償債，便持續脫手資產。近年收購連串國外時尚品牌的如意集團，目前也面臨債務再融資困難，而債務便來自併購案累積。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1081231

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